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Haberler Muğla Reklam direğine çarpıp ormanlık alana kaçtılar

Reklam direğine çarpıp ormanlık alana kaçtılar

Reklam direğine çarpıp ormanlık alana kaçtılar

29.9.2021

MUĞLA Bodrum'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan hırsızlık zanlılarının bulunduğu araç, reklam panosuna çarptı. Otomobil büyük hasara uğrarken, yaya olarak kaçan 3 kişiden ikisi, kovalamacayla yakalandı. Jandarmanın hırsızlıktan aradığı 3 şüphelinin bulunduğu araç, Turgutreis'te durdurulmak istendi. İhtara uymayarak kaçan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak reklam panosunun direğine çarptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan 3 kişiden 2'si yakalandı.

■ FERDİ YAVUZ

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