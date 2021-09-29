MUĞLA Bodrum'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan hırsızlık zanlılarının bulunduğu araç, reklam panosuna çarptı. Otomobil büyük hasara uğrarken, yaya olarak kaçan 3 kişiden ikisi, kovalamacayla yakalandı. Jandarmanın hırsızlıktan aradığı 3 şüphelinin bulunduğu araç, Turgutreis'te durdurulmak istendi. İhtara uymayarak kaçan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak reklam panosunun direğine çarptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan 3 kişiden 2'si yakalandı.
■ FERDİ YAVUZ
Reklam direğine çarpıp ormanlık alana kaçtılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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