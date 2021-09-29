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Haberler Muğla Rus çiftin kıskançlık kavgası cinayetle bitti! Fethiye'de eşinin başına içki şişesiyle vurup öldürdü

Rus çiftin kıskançlık kavgası cinayetle bitti! Fethiye'de eşinin başına içki şişesiyle vurup öldürdü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde erkek arkadaşının başına içki şişesiyle vurduğu Rusya uyruklu kadın yaşamını yitirdi. Şüpheli İ.S, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Rus çiftin kıskançlık kavgası cinayetle bitti! Fethiye’de eşinin başına içki şişesiyle vurup öldürdü
İHA

29.09.2021, 16:13

Muğla'nın Fethiye ilçesinde erkek arkadaşının başına içki şişesiyle vurduğu Rus uyruklu kadın otel odasında hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Rus uyruklu Tatyana Fedorova (51) ile erkek arkadaşı İ.S. (55) arasında iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rus İ.S., odadaki içki şişesini kız arkadaşının başına vurdu.

Kadınla gece boyu kalmaya devam eden Sazanova, olaydan yaklaşık 18 saat sonra kız arkadaşını öldürdüğünü ve odada cansız olarak bulunduğunu otel yönetimine bildirdi. Otel yönetiminin olayı ihbar etmesi üzerine otele 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli İ.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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