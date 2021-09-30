Ege Denizi’nde 57 göçmen kurtarıldı

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesi açıklarında iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 57 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından 6 kişilik 3 can salına toplam 48 düzensiz göçmeni bindirdikten sonra Türk karasularına geri iten Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları düzensiz göçmenleri adeta ölüme terk etti.

YİNE Marmaris açıklarında can Salı içinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 9 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlara alınarak kurtarıldı.

FERDİ YAVUZ