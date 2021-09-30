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Haberler Muğla Menderes can çekişiyor

Menderes can çekişiyor

Menderes can çekişiyor

30.9.2021

EGE Bölgesi'ndeki ovaları can damarı olan Büyük Menderes Nehri'ni kuraklık esir aldı. Suyun neredeyse hiç kalmadığı nehirde tarihi görüntüler kaydedildi. Aydın'da nehrin ortasına kadar yürüyerek giden çevreciler bağdaş kurup otururken nehrin geldiği son nokta, kuraklığın etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Nehirde balık hiç kalmazken ortaya çıkan görüntüler görenlerin içini burktu.

HSAN KARATAŞ

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