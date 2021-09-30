Muğla’da lağım deresi alarmı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk sahasında bulunan Karadere artık lağım dere oldu. Muğla il merkezi Çayır Mevkii'ndeki obruk 7 yıl önce tıkandı. Defalarca bildirilmesine rağmen MUSKİ gerekli ıslah çalışmasını yapmadı. Muğla İl merkezine 4 kilometre uzaklıktaki bölgede artık lağım göletleri oluştu. Vatandaşlar, evlerinin ve arazilerinin hemen yanında bulunan arıtma tesisinin de zaman zaman ve özellikle yağışlı havalarda devre dışı bırakıldığını ve atık suların arıtılmadan dereye boşaltıldığını belirtti.

"YAŞANMAZ HALE GELDİ"

Bölgede evi bulunan Şeref Duygulu, "Kış gelmeden sorunun çözülmesi gerekiyor. Yağışlar başlayınca Karadere'ye arıtma tesisinden yine lağım suları boşaltılacak. Baksanıza derenin bazı bölgelerinde lağım göletleri oluşmuş halde. Tertemiz akan deremiz ne hale geldi sesimizi duyan yok. Buradaki obruk, Akyaka'ya akıyordu. 7 yıl önce belediyenin yanlış çalışması yüzünden tıkandı. O zamandan bu yana dereden sel gibi lağım suyu akıyor. Arazilerimiz lağım altında kalıyor. Kirlilik yüzünden ürün yetişmeyen arazilerimizde hayvanlarımızı otlatamıyoruz ölen hayvanlarımız oluyor. Kokudan evlerimiz yaşanmaz hale geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi artık buna bir çözüm bulsun" diye konuştu.

PİS SU EVLERİ BASIYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yağışlı havalarda arıtma tesisini devre dışı bıraktığını söyleyen Şeref Duygulu, "Sekibaşı, Asar, Karşıyaka ve Değirmen Deresi mahallelerinin kanalizasyonu buraya akıyor. Tarlalarımız ve hemen yanımızdaki dere, obruk tıkalı olduğundan kış aylarında adeta lağım gölüne dönüyor. Bu mevsimde bile kıştan kalma pislik göletleri var" dedi. Belediyenin önce obruğu açması gerektiğini söyleyen Duygulu, "Ardından da arıtma tesisinin kapasitesi artırılmalı. Arıtılan suyun obruktan yine Akyaka'ya ulaşması sağlanmalı. Arazilerimizi ekip biçemiyoruz. Kanalizasyon suyu evlerimizi, ahırlarımızı basıyor. Kirli sulardan içen hayvanlarımız hastalanıp ölüyor Arazilerimiz lağım altında kalıyor" diye konuştu.

Adem ÜLKER