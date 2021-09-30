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Haberler Muğla Yeni aldığı motoruyla kamyonun altında kaldı

Yeni aldığı motoruyla kamyonun altında kaldı

Yeni aldığı motoruyla kamyonun altında kaldı

30.9.2021

MUĞLA Milas'ta yeni aldığı motosikletle maden kamyonunun altına giren 47 yaşındaki Metin Sönmez feci şekilde can verdi. Çamlıyurt mahallesinde yaşayan Sönmez, yeni aldığı motosikletle evine dönmek için yola çıktı. Kırcağız'da karşıdan gelen M.A. idaresindeki 48 ADJ 163 plakalı maden kamyonu ile kafa kafaya çarpışan Sönmez'in motosikleti hurdaya dönerken, Sönmez olay yerinde öldü. Vefat haberini öğrendikten sonra olay yerine koşan Metin Sönmez'in ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

■ VOLKAN YILDIZ

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