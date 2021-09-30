Yüzen sarayın haftalık kirası 750 bin euro

BODRUM'A demir atan 118 milyon dolarlık lüks mega yat görenleri hayran bıraktı. Ultra lüks yatın haftalık kirasının 750 bin Euro olduğu öğrenildi.

ULTRA LÜKS

MALTA bayraklı 'Moonlight 2' isimli 4 katlı lüks mega yatı görenler dönüp bir daha baktı. İlk görüşte yolcu gemisi gibi duran 280 metre uzunluğundaki lüks yatın içi ise lüksün ötesinde döşenmiş. Yunan iş adamı Andreas Liveras tarafından yaptırılan ödüllü yatın, özel güverteler ve açık hava jakuzisi gibi birçok özelliği bulunuyor. Dünyanın en lüks teknelerinden biri olarak kabul edilen 280 metrelik mega yatta iki adet dış bar, sauna, özel restoran, eğlence merkezi ve spor salonu, su jetleri, dalış ekipmanı, balıkçılık ekipmanları ve sürat teknesi bulunuyor. 118 milyon Euro'luk ultra lüks motor yatta 28 personeli bulunuyor.

■ FERDİ YAVUZ