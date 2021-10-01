Refüje çarpan serviste 10 isçi hastanelik oldu

UŞAK'TA demiryolu yapım işçilerini taşıyan servisin devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Kaza, Uşak-Sivaslı karayolunun Yapağılar köyü kavşağı yakınlarında yaşandı. Hıdır Y. (51) yönetimindeki 34 FV 6335 otobüs kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüyle birlikte 10 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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