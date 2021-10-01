Yemek yerken sırtından 4 kez bıçaklandı

MUĞLA Bodrum'da yemek yerken sırtına 4 bıçak darbesi alan bir kişi, tedavi altına alındı. Olay, Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşandı. Restoranda yemek yiyen A.S'nin (33) arkasından daha önce husumetli olduğu 2 kişi yaklaştı. Şahıslardan biri yanında getirdiği bıçakla A.S'yi 4 kez bıçakladı ve kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı A.S, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ADEM ÜLKER