  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Yemek yerken sırtından 4 kez bıçaklandı

Yemek yerken sırtından 4 kez bıçaklandı

Yemek yerken sırtından 4 kez bıçaklandı

1.10.2021

MUĞLA Bodrum'da yemek yerken sırtına 4 bıçak darbesi alan bir kişi, tedavi altına alındı. Olay, Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşandı. Restoranda yemek yiyen A.S'nin (33) arkasından daha önce husumetli olduğu 2 kişi yaklaştı. Şahıslardan biri yanında getirdiği bıçakla A.S'yi 4 kez bıçakladı ve kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı A.S, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yemek yerken sırtından 4 kez bıçaklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.