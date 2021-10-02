Kendi binalarında işgalcilikle suçlandılar

MUĞLA Milas'ta Tuzabat Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin, 1994-1995 yıllarında Vali Lale Aytaman döneminde kendi yaptırdıkları binadan çıkmaları istendi. Milas Belediyesi'nden kooperatife gönderilen yazıda, arsanın köy tüzel kişiliğine ait olduğu belirtilerek, "Belediyeye ait taşınmazda işgalci konumundasınız ve 7 gün içinde burayı boşaltın" denildi. Kooperatif Başkanı Ersin Kölgeli, "Arsa belediyeninse bina kooperatifin. Arsa için 49 yıllık kullanım hakkı olan bir sözleşmemiz var. Gerekli araştırma yapılmadan bize bu yazının yazılması haksızlık. Belediye Başkanımız Muhammet Tokat'ın bir hukukçu olarak konuya el atmasını istiyoruz" dedi.

ADEM ÜLKER