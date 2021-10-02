Marmaris’te fuhuş çetesi operasyonla çökertildi

MUĞLA Marmaris'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şahıs gözaltına alındı. 'Sezon 3' adı verilen operasyonda, fuhuş çetesinin yurtdışından getirdikleri kadınları çeşitli vaatlerle kandırıp, para karşılığı erkeklerle beraber olmaya zorladıkları belirlendi. Kadınların çıplak fotoğraflarını çektikleri, ayrılmaları halinde ailelerine göndermekle tehdit ettikleri öğrenilen şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ev, apart, ve otellere yerleştirilen kadınların, burada çete üyeleri tarafından 'Ülkenizde bir ayda kazandığınız parayı bir gecede kazanacaksınız' diye ikna edilerek fuhşa zorladıkları ortaya çıktı

FETHİYE'DE AHLAKSIZLIK

OPERASYONDA 85 polis 26 adrese baskın yaptı, aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 140 mermi, 7 bin dolar, 11 bin lira, uyuşturucu madde ve cep telefonları ele geçirildi. Fethiye'de zihinsel engelli 23 yaşındaki P.A'yı alıkoyarak zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı. Fethiye polisi Karaçulha mahallesinde devriye atarken, P.A. isimli kadın zorla alıkoyulduğunu, kendisine uyuşturucu verilerek para karşılığı erkeklere pazarlandığını iddia etti. Harekete geçen ekipler olayla ilgili U.S, E.A.K, S.S.Ç, T.K. ve R.K. isimli şüphelileri yakaladı. P.A. ise Muğla Kadın Sığınma Evi'ne yerleştirildi.

FERDİ YAVUZ