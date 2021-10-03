1 milyon balık denize kaçtı

MUĞLA'NIN Milas ilçesindeki Güllük Körfezi'ne giren kuru yük gemisi balık çiftliğine daldı. Geminin çarpmasıyla balıkların bulunduğu 1 havuz parçalanırken, 2 havuz büyük hasar gördü. Çarpmanın etkisiyle havuzlarda bulunan 1 milyona yakın balık denize kaçtı. Balık çiftliğinin 20 milyon liranın üzerinde zarar gördüğü açıklandı.

İSKELEDE SATILDI

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde, Güllük Körfezi'nde Queensland bandıralı kuru yük gemisi, çarptığı 1 havuzu parçalayıp, 2 havuza zarar verirken, havuzlarda bulunan 1 milyon civarındaki balık denize kaçtı. SAHİL Güvenlik ekipleri, olayla ilgili olarak geminin kaptanı ile iki yardımcısının ifadesine başvurdu. Kazanın dikkatsizlik ve tedbirsizlikten meydana geldiğini ileri sürüldü. MİLAS İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin kaza sonrasında hasar tespit çalışması yürüttüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşanan kaza sonrası balıkçılar tekneleriyle denize açılırken bazı balıkçılarda balık tutma seferleri düzenleyerek krizi fırsata çevirdiler. Ağlarla tekrar yakalanan Çipura türü balıklar Bodrum'un Gündoğan sahilindeki iskelelerde satışa sunuldu. Tezgâhlardaki fiyatı 60 lira olan çipura 25 liradan satışa sunulunca iskelede uzun kuyruklar oluştu.

■ FERDİ YAVUZ