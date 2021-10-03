Açıklama yapmak isteyen avukata patrondan saldırı

MUĞLA Marmaris'te müvekkilleri ile şirket toplantısına giden kadın avukat Suna Öztaşdönderen, şirketin diğer ortağı Hülya Alizade Kuçeruk'un saldırısına uğradı. Olay, Bozburun beldesindeki dünyaca ünlü yat firması DSV Yatçılık'ta meydana geldi. Müvekkillerinin yanlarında bulunan avukat Suna Öztaşdönderen, yazılı açıklama dağıtacağı sırada aynı şirketin diğer ortağı olan Hülya Alizade Kuçeruk'un saldırısına uğradı. Avukat Suna Öztaşdönderen, görevinin engellendiğini ve daha önce de defalarca şiddete uğradığını iddia ederek, "Savcılık benim öldürülmemi mi bekliyor? Hem sözlü hakaretler hem de fiziki olarak şiddete maruz kalıyorum" dedi. Olayın ardından iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

■ ADEM ÜLKER