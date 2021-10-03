Hayvan otlatırken bulduğu taşlarla sergi açtı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çobanlık yapan Ahmet Aslan (52), hayvanlarını otlatırken bulduğu insan yüzüne benzeyen taşları toplayarak üçüncü kişisel sergisini açtı. Marmaris'te 20 yıldır çobanlık yaparken insan yüzüne benzeyen taşları toplayan ve koleksiyon yapan 52 yaşındaki Ahmet Aslan, Selimiye köyünde üçüncü sergisini açtı. İnsana benzeyen 70 taş, düzenlenen mini konser ve kokteyl ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.





TESADÜFEN FARK ETTİ

Aslan, "Bir gün koyunları yavaşlatmak için onlara zarar vermeyecek şekilde taşlar atarken, elime aldığım bir taşın insan suretine benzediğini fark ettim. O taşı cebime koydum. Her şey koyunlara atmadığım ve bana bir müze fikrini düşündüren o taşla başladı. 2020 yılında İzmir'de 2 aylık, ardından Nevşehir'de 7 aylık sergi açtım. 3 aydır da Marmaris'te olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

ADEM ÜLKER