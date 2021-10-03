Marmaris'te yangınların ardından kesim çalışmalarının devam ettiği ormanlık alanlarda bazı bitkilerin yeşermesi ile birlikte ortaya çıkan siyah, kahverengi ve yeşil renkler tabiatın mücadelesini gösteriyor.
Orman bitkilerinden özellikle kapari, hayıt ve okaliptüs ağaçlarının yeniden yeşillenmesi, Marmaris'in eşsiz doğasına katkıda bulunarak yangının üzüntüsünü bir nebze hafifletiyor.Muğla'da yangın mağduru kadına duygulandıran hediye Muğla'da yanan orman alanlarında doğa kendini yeniliyor
Muğla'dan güzel görüntüler! Orman yangınları sonrası doğa küllerinden doğuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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