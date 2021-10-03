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Haberler Muğla Muğla'dan güzel görüntüler! Orman yangınları sonrası doğa küllerinden doğuyor

Muğla'dan güzel görüntüler! Orman yangınları sonrası doğa küllerinden doğuyor

Muğla'da Ağustos ayında yaşanan orman yangınları yürekleri dağlamıştı. Yangınların söndürülmesinin ardından Marmaris'ten gelen ve doğanın kendini yenilediğini gözler önüne seren fotoğraflar yangının üzüntüsü bir nebze de olsa hafifletiyor.

Muğla’dan güzel görüntüler! Orman yangınları sonrası doğa küllerinden doğuyor
İHA

03.10.2021, 15:14

Marmaris'te yangınların ardından kesim çalışmalarının devam ettiği ormanlık alanlarda bazı bitkilerin yeşermesi ile birlikte ortaya çıkan siyah, kahverengi ve yeşil renkler tabiatın mücadelesini gösteriyor.

Orman bitkilerinden özellikle kapari, hayıt ve okaliptüs ağaçlarının yeniden yeşillenmesi, Marmaris'in eşsiz doğasına katkıda bulunarak yangının üzüntüsünü bir nebze hafifletiyor.

Muğla'da yangın mağduru kadına duygulandıran hediye Muğla'da yanan orman alanlarında doğa kendini yeniliyor

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