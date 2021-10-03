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Muğla'dan güzel görüntüler! Orman yangınları sonrası doğa küllerinden doğuyor

Muğla'da Ağustos ayında yaşanan orman yangınları yürekleri dağlamıştı. Yangınların söndürülmesinin ardından Marmaris'ten gelen ve doğanın kendini yenilediğini gözler önüne seren fotoğraflar yangının üzüntüsü bir nebze de olsa hafifletiyor.