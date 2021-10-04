AFAD'ın verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremi sosyal medyadan duyurdu.
Deprem, Ege Denizi'nde meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşen deprem yerin 8,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
4,3 büyüklüğündeki deprem saat 17.03 sıralarında oldu.
Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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