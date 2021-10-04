Haberler Muğla Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 8 km olduğu bildirildi.

04.10.2021, 17:18 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021, 17:36