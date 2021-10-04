  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 8 km olduğu bildirildi.

Ege Denizi’nde 4.3 büyüklüğünde deprem

04.10.2021, 17:18 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021, 17:36

AFAD'ın verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremi sosyal medyadan duyurdu.

Deprem, Ege Denizi'nde meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşen deprem yerin 8,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

4,3 büyüklüğündeki deprem saat 17.03 sıralarında oldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.