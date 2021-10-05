Bensu Narlı’nın katili için karar çıktı

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Serhat K. ile Emircan D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

“Bensu’dan su istedim tüfeğimi hazır ettim”

Salgın nedeniyle duruşma salonuna az sayıda kişi alındı.

Sanıkların ve taraf avukatlarının son beyanlarının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Serhat K'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsine karar verdi.

Diğer sanık Emircan D. ise "cinayete yardım etmek" suçundan indirim hükümleri uygulanarak 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Milas'ta tartıştığı kız arkadaşı Bensu Narlı'yı 12 Mart 2021'de tüfekle öldürdüğü iddia edilen Serhat K. ile ona yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen Emircan D, polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınmıştı. Zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.