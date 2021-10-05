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Haberler Muğla Bensu Narlı'nın katili için karar çıktı

Bensu Narlı'nın katili için karar çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşı 23 yaşındaki Bensu Narlı'yı evinde av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Serhat K, müebbet, Emircan D. ise "cinayete yardım etmek" suçundan 11 yıl hapse mahkum edildi.

Bensu Narlı’nın katili için karar çıktı
AA

05.10.2021, 18:56 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021, 18:57

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Serhat K. ile Emircan D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

“Bensu’dan su istedim tüfeğimi hazır ettim”

Salgın nedeniyle duruşma salonuna az sayıda kişi alındı.

Sanıkların ve taraf avukatlarının son beyanlarının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Serhat K'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsine karar verdi.

Diğer sanık Emircan D. ise "cinayete yardım etmek" suçundan indirim hükümleri uygulanarak 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Milas'ta tartıştığı kız arkadaşı Bensu Narlı'yı 12 Mart 2021'de tüfekle öldürdüğü iddia edilen Serhat K. ile ona yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen Emircan D, polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınmıştı. Zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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