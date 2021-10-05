CHP’li Fethiye Belediyesi’nde 3 milyon TL açık var

Fethiye Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda yolsuzluk iddiaları gündeme geldi. AK Partili meclis üyelerinin yolsuzluk konusundaki sorularına kaçamak cevaplar veren Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, daha sonra belediye şirketi üzerinde 2 milyon 966 bin liralık açık olduğunu kabul etti.



YARGIYA İNTİKAL ETTİ

Karaca, Ankara'dan gelen müfettişlerin son 5 yıla yönelik yaptığı araştırma sonucunda bu açığın görüldüğünü belirtse de, 2.5 yıllık kendi görev süresinde ne kadar açık olduğu konusunda bilgi vermedi, olayın yargıya intikal ettiğini belirtti. AK Parti İlçe Başkanı, aynı zamanda belediye meclis üyesi olan Turgay Öztürk'ün, "Destek hizmetleri ve hurda satışı konusunda bazı şaibeler konuşuluyor" demesi üzerine, şeffaf olduklarını iddia eden Başkan Karaca, ilk önce yazılı cevap verebileceklerini belirtti. Ardından gündem dışı konu olduğu için mecliste bilgi veremeyeceğini söyledi. AK Partili üyelerin sorularının devam etmesi üzerine, belediye şirketi üzerinde 5 yıllık geçmişe yönelik bir araştırma yapıldığını, 2 milyon 966 bin liralık bir açık olduğunun tespit edildiğini ve olayın yargıya intikal ettiğini belirtti.



ALİM KARACA



BİLGİ VERMEDİ

2.5 yıldır görevde olan Fethiye Belediyesi Başkanı Alim Karaca, söz konusu açığın tam olarak ne zaman gerçekleştiği konusunda detaylı bir açıklamada bulunmadı.

MURAT YALÇIN