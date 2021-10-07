Dalaman’da soğutma çalışmaları başladı

MUĞLA'NIN Dalaman ilçesinde önceki gece saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan yoğun müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı. Yangına 3 uçak 16 helikopter, karadan 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri ve 10 dozer ile müdahale edildi. Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, "Herhangi bir vatandaşımız, ev ve yerleşim birimi zarar görmedi" dedi.

■ ÖMER KUNDAKÇI