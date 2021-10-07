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Haberler Muğla Dalaman’da soğutma çalışmaları başladı

Dalaman’da soğutma çalışmaları başladı

Dalaman’da soğutma çalışmaları başladı

7.10.2021

MUĞLA'NIN Dalaman ilçesinde önceki gece saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan yoğun müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı. Yangına 3 uçak 16 helikopter, karadan 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri ve 10 dozer ile müdahale edildi. Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, "Herhangi bir vatandaşımız, ev ve yerleşim birimi zarar görmedi" dedi.

■ ÖMER KUNDAKÇI

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