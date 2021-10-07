Semra Aysal davasında, olayın seyrini değiştirecek ayrıntı

Muğla'nın Fethiye ilçesine tatil için gelen ve Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden 7 aylık hamile Semra Aysal davasında, avukat tarafından sigorta poliçesinde yer alan imzaların birbirinden farklı olduğu öne sürüldü. Davanın seyrini değiştirecek ayrıntılarla ilgili konuşan Semra Aysal'ın ailesinin avukatı Mehmet Kerem Özgen, "İmzalar ve yazılar sanığa ait olmasa dahi müvekkile de ait olmadığı ortaya çıkarsa bu poliçenin hiçbir şekilde merhume tarafından düzenlenmediği ortaya çıkacaktır. Müvekkil tarafından bu imzalar atılmadı, yazılar yazılmadıysa bu poliçenin de özellikle tazminatın alınabilmesi için hazırlandığı da ortaya çıkmış olacak" dedi.

KAZA SİGORTASI YAPTIRDI

Eşi Hakan Aysal ile Haziran 2018'de Fethiye ilçesine giden ve Semra Aysal, 18 Haziran'da fotoğraf çekilirken kayalıklardan düşerek hayatını kaybetmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında Hakan Aysal'ın bir süre önce karısına 400 bin TL değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ve üzerine 119 bin TL'lik kredi çektiği öğrenildi. Gözaltına alınan Hakan Aysal, karısını kayalıklardan iterek ölümüne yol açtığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

EN BÜYÜK DELİL İMZA

Avukat Özgen, iddianamenin hazırlanmasına konu olan poliçenin en büyük delil olduğunu belirtti. Özgen, Ağustos ayında görülen celsede, Semra Aysal'ın imzalarını duruşmaya sunduklarını ve mahkemeye sunulan imzalarla poliçedeki imzalarda gözle görülür bir farklılık olduğunu dile getirdi. Poliçedeki imzaların Semra Aysal'a ait olmadığını aktaran Özgen, bu durumun kriminal inceleme sonrasında kesinleşeceğini söyledi. Poliçe hazırlanırken altında imzası olan banka çalışanına ise ulaşılamıyor. Dosyada eksik olan tek şeyin kriminal raporu olduğunu aktaran Özgen, "Rapor geldikten sonra muhtemelen savcılık mütalaasını açıklayacak ve mahkeme nihai bir karar verecek" dedi. Davanın 5. duruşması 14 Ekim'de görülecek.

BANKA ÇALIŞANI TANIK ORTALARDA YOK

POLİÇE hazırlanırken altında imzası olan banka çalışanına verdiği adreslerde ulaşılamadığının da altını çizen Özgen, "Dosya kapsamında dinlenilmeye çalışılan, adres araştırması yapılan ancak vermiş olduğu 5-6 adresten de ulaşılamayan bir tanık mevcut. Bu tanık banka çalışanı, bu poliçenin altında imzası olan bir çalışan. Bu poliçenin düzenlenmesi esnasında orada bulunan bir çalışan. Bu kişi tarafından da imzalar veya yazılar düzenlenmiş, atılmış olabilir" diye konuştu.

ADEM ÜLKER