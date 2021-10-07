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Haberler Muğla Ukraynalı turistin cüzdanını çaldı, paralarla yakalandı

Ukraynalı turistin cüzdanını çaldı, paralarla yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ukraynalı turistin cüzdanını çaldığı öne sürülen zanlı evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada bulunan 2 bin 400 lira, 20 dolar ile 1000 ruble sahibine teslim edildi.

Ukraynalı turistin cüzdanını çaldı, paralarla yakalandı
AA

07.10.2021, 17:21

Anastasya K, Ölüdeniz'e gitmek için bindiği minibüste cüzdanının kaybolduğunu fark etti.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), minibüsün kamera kayıtlarında ve Kent Kart sisteminde yaptığı incelenmenin ardından cüzdanın çalındığını ve hırsızlık şüphelisinin İ.O. olduğunu belirledi.

Zanlı, ilçe merkezindeki ikametgahında gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada bulunan 2 bin 400 lira, 20 dolar ile 1000 ruble sahibine teslim edildi.

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