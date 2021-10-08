Alkollü sürücü Sude’yi yaşamdan kopardı

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız kazada can verdi. Kaza, Milas-Bodrum karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. V.G. idaresindeki 48 ACR 739 plakalı otomobil, karayolunun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Sude Özgül'e çarptı.
Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, alkollü olduğu tespit edilen sürücü V.G.'yi gözaltına aldı. Sürücü tutuklanırken, genç kızın naaşı gözyaşlarıyla toprağa verildi.
■ VOLKAN YILDIZ
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