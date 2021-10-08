  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Alkollü sürücü Sude’yi yaşamdan kopardı

Alkollü sürücü Sude’yi yaşamdan kopardı

Alkollü sürücü Sude’yi yaşamdan kopardı

8.10.2021

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız kazada can verdi. Kaza, Milas-Bodrum karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. V.G. idaresindeki 48 ACR 739 plakalı otomobil, karayolunun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Sude Özgül'e çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, alkollü olduğu tespit edilen sürücü V.G.'yi gözaltına aldı. Sürücü tutuklanırken, genç kızın naaşı gözyaşlarıyla toprağa verildi.

■ VOLKAN YILDIZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alkollü sürücü Sude’yi yaşamdan kopardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.