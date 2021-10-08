Bensu’nun katiline müebbet ceza

Muğla'nın Milas ilçesinde 23 yaşındaki Bensu Can Narlı'yı tüfekle öldüren Serhat Kantaş, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 12 Mart'ta meydana gelen olayda, Bensu Narlı'nın evine gelen zanlı kapıyı açan genç kızı tüfekle göğsünden vurmuştu. Olayın ardından kayıplara karışan katil zanlısı Serhat Kantaş ile Kantaş'a yardım ve yataklık eden Emircan D. adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Kantaş ile Emircan D. SEGBİS aracılığı ile katıldı. Mahkeme Kantaş'a kasten öldürme suçundan müebbet, Emircan D.'ye ise 11 yıl hapis cezası verdi. Duruşmaya katılan Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Avukat Evrim İnan, Kantaş'ın cinayeti tasarlayarak işlediğini ve bu yüzden ağırlaştırılmış müebbet kararı verilmesi gerektiğini söyledi.

■ ADEM ÜLKER