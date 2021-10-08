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Haberler Muğla Bir garip uzaklaştırma hikayesi

Bir garip uzaklaştırma hikayesi

Gülfer Taç Kaygancı, eşi Kamil Kaygancı hakkında üç kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Kamil Kaygancı mahkemeye başvurdu, sağlık sorunları nedeniyle kararın yer değiştirmesine hükmedildi. Gülfer Kaygancı ise bir kamyonette yaşamaya başladı

Bir garip uzaklaştırma hikayesi

8.10.2021

Muğla Ortaca'da eşi ile boşanma aşamasında olan 60 yaşındaki Gülfer Taç Kaygancı, şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararının bulunduğu eşinin aldığı mahkeme kararıyla, bu kez kendisi evden uzaklaştırıldı. 2 çocuk annesi Gülfer Taç Kaygancı, son uzaklaştırma kararının 3 ay olarak verildiğini ve bir ay daha uzaklaştırma kararı olduğunu belirterek kararı şaşkınlıkla karşıladığını anlattı.

MÜLKİYET HAKKI
Gülfer Kaygancı, "Boşanmadığımız için mülkiyet hakkı varmış. Uzaklaştırma kararı olan ve her türlü imkanı olmasına rağmen alınan ara kararla uzaklaştırma kararı durduruldu, benim için uzaklaştırma kararı alındı" dedi.

Eşi tarafından yıllardır mağdur edildiğini dile getiren Kaygancı, "Evi ailemden kalan mirasla yaptırdım. Gelirim yok. Kirada 2 evimiz var. Birinin geliri eşimin borcuna gidiyor. Kalacak yeri olmasına rağmen bu kararı aldırdı. Kendisi çoğu zaman evde dahi kalmıyor. Beni yıldırarak boşanma davamdan vazgeçmemi istiyor. Adalete güvenmek istiyorum, yetkililere sesleniyorum. Birçok suçtan sabıkası bulunan, beni sürekli tehdit eden, hakaret eden, şiddete meyilli bu şahıs hakkında alınan uzaklaştırma kararı uygulanmalı" dedi.

'YEMEĞİMİ KOMŞULAR VERİYOR'
Pijama ve terlikle evden çıkarıldığını anlatan Gülfer Taç Kaygancı, "Param ve ziynet eşyalarım evde kaldı. Hiçbir kıyafet alamadım. Evin bahçe kapısına yaklaşmam yasak. Şu anda yemeğimi komşular veriyor" dedi.

ÖMER KUNDAKÇI

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