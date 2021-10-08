  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Bodrum'da ağıl alevlere teslim oldu! 5 koyun yanarak telef oldu

Bodrum'da ağıl alevlere teslim oldu! 5 koyun yanarak telef oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürülürken 5 koyun telef oldu. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bodrum’da ağıl alevlere teslim oldu! 5 koyun yanarak telef oldu
İHA

08.10.2021, 16:58

Edinilen bilgiye göre, Yakaköy Mahallesi'nde otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine yangın yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Muğla 911 Arama Kurtarma da ve mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler, bir vatandaşın hazineden kiralayıp hayvancılık yapmak için inşa ettiği ağıla sıçradı.

Alevlere teslim olan ağıldaki 5 koyun, kapısı kapalı haldeki ağıldan çıkamadı. 5 koyun, yanarak telef oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu, yaklaşık 150 metrekarelik alanda etkili olan yangın daha geniş bir alana yayılmadan söndürüldü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum'da ağıl alevlere teslim oldu! 5 koyun yanarak telef oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.