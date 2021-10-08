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Haberler Muğla Motosiklet sürücüsü genç kazada can verdi

Motosiklet sürücüsü genç kazada can verdi

Motosiklet sürücüsü genç kazada can verdi

8.10.2021

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde çöp kamyonu ile çarpışan 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Pazaryeri Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Fethiye Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, Kaan Solak'ın (21) kullandığı 48 KS 993 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Solak, kamyonun altına sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kamyonun altından çıkarılan talihsiz genç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

■ MURAT YALÇIN

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