Ağır yaralanan sürücü hastane yolunda öldü

DENİZLİ'DE aracıyla şarampole düşen sürücü, hastane yolunda hayatını kaybetti. Kaza, Merkezefendi ilçesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Musa Şahin (47), otomobili ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Takla atarak şarampole düşen araçta sürücü Şahin sıkıştı. İhbarı üzerine bölgeye gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Şahin'i çıkarttıktan sonra hastaneye yetiştirmek için yola çıktı. Ağır yaralı Şahin, hastane yolunda yaşamını yitirdi.

■ SEBAHATTİN ALP