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Haberler Muğla Datça'da şarampole yuvarlanan ATV sürücüsü ağır yaralandı

Datça'da şarampole yuvarlanan ATV sürücüsü ağır yaralandı

Son dakika... Muğla'nın Datça ilçesinde ATV olarak bilinen dört tekerlekli, motorlu arazi taşıtıyla şarampole uçan Murat Gümüştaş (44), ağır yaralandı.

Datça’da şarampole yuvarlanan ATV sürücüsü ağır yaralandı
DHA

10.10.2021, 16:36

Kaza, Datça ilçesi Kargı yolu Ilıca Gölü mevkisinde saat 14.30 sıraları meydana geldi. Kargı Koyu'ndan Datça'ya 48 AEE 469 plakalı ATV ile giden Murat Gümüştaş, aracın hakimiyetini kaybedince 6 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlandı. Çalılara takılan Gümüştaş, son anda Ilıca Gölü'ne düşmekten kurtularak yaralandı.



Yoldan geçen diğer araç sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri, sevk edildi. Gümüştaş, ilk müdahalenin ardından Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gümüştaş, buradan da iç kanama şüphelisiyle Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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