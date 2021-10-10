Emekli polis kazada hayatını kaybetti

MUĞLA Milas'ta meydana gelen trafik kazasında emekli polis Süleyman Uysal (51) hayatını kaybetti. Kaza, Milas'ın Ören beldesinde meydana geldi. Emekli polis memuru Süleyman Uysal'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkınca şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uysal'ın cesedi hurdaya dönen otomobilden güçlükle çıkarıldı ve ilçeye bağlı Kuzyaka köyünde toprağa verildi.
■ ADEM ÜLKER
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