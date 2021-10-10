  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Emekli polis kazada hayatını kaybetti

Emekli polis kazada hayatını kaybetti

Emekli polis kazada hayatını kaybetti

10.10.2021

MUĞLA Milas'ta meydana gelen trafik kazasında emekli polis Süleyman Uysal (51) hayatını kaybetti. Kaza, Milas'ın Ören beldesinde meydana geldi. Emekli polis memuru Süleyman Uysal'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkınca şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uysal'ın cesedi hurdaya dönen otomobilden güçlükle çıkarıldı ve ilçeye bağlı Kuzyaka köyünde toprağa verildi.

■ ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emekli polis kazada hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.