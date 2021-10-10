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Haberler Muğla Türk kaptana rekor ceza

Türk kaptana rekor ceza

Türk kaptana rekor ceza

10.10.2021

BODRUM'DAN Yunanistan'ın Kilimli adasına 23 göçmeni geçirmeye çalışırken 7 kişinin ölümüne sebep olan kaptan Mesut Göktaş, Rodos Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 yıl süren yargılamanın ardından 23 kez müebbet hapis ve 2 milyon 900 bin 500 euro para cezasına çarptırıldı. Ayrıca Göktaş'ın olaydan 1 ay önce de 44 göçmeni İstanköy (Kos) adasına geçirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

■ ADEM ÜLKER

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