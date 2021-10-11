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Haberler Muğla 52 bin hektar ormanlık alan küle dönmüştü! Muğla'da yanan alanlar fidan dikimine hazırlanıyor

52 bin hektar ormanlık alan küle dönmüştü! Muğla'da yanan alanlar fidan dikimine hazırlanıyor

Muğla’da tarihinin en büyük orman yangınında yaklaşık 52 bin hektar ormanlık alan yanarken, bu alanların tekrar yeşillendirilmesi için temizlik ve kesim çalışmaları sürüyor.

52 bin hektar ormanlık alan küle dönmüştü! Muğla’da yanan alanlar fidan dikimine hazırlanıyor
İHA

11.10.2021, 14:09

Ağustos ayının ortalarında kontrol altına alınan orman yangınlarının ardından, yanan sahalarda temizlik ve kesim çalışmaları başlatıldı. Muğla'nın 8 ilçesinde yaşanan büyük çaplı orman yangınları sonrası sahalarda kesim ve temizlik çalışması sonrası fidan dikimi gerektiren bölgeler fidan dikimine hazır hale getiriliyor.



Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ve bölge müdürlüğü ekipleri tüm zamanlarını yanan sahalarda geçiriyor. İlk yağışların ardından fidan dikimine hazır hale getirilen bölgelerde fidan dikimleri yapılacak.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "Bölge Müdürlüğümüzde bu yıl meydana gelen orman yangınlarında yanan alanlarda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İlk etapta yanan alanların temizliği ve ardından yapacağımız ağaçlandırma çalışmaları için tüm gücümüzle sahadayız" dedi.

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