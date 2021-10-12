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Haberler Muğla 2 milyon hayali Jandarmada sona erdi

2 milyon hayali Jandarmada sona erdi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde elinde bulunan tarihi eserleri 2 milyon liraya satmak için müşteri arayan şahıs, sivil jandarmalarla pazarlık yapınca yakalandı. Şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada; 7 adet insan figürü ve 3 adet tarihi eser niteliği taşıyan bronz heykel ele geçirildi.

2 milyon hayali Jandarmada sona erdi
İHA

12.10.2021, 17:51

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Menteşe İlçesinde U.Ü. isimli şahsın yasadışı yollarla temin ettiği Helenistik dönemi ait tarihi eser niteliği bulunan heykelleri 2 milyon lira karşılığında satmak için alıcı arayışı içerisinde olduğu bilgisi alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesinde bulunan ikametine savcılıktan alınan arama kararı sonrası operasyon düzenlendi.
Şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada; 7 adet insan figürü ve 3 adet tarihi eser niteliği taşıyan bronz heykel ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli U.Ü. isimli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlandığı açıklandı
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