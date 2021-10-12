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Haberler Muğla Derede mahsur kalan köpekler yağış öncesi kurtarıldı

Derede mahsur kalan köpekler yağış öncesi kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dere yatağında mahsur kalan yavru köpekler, yağmur öncesi kurtarıldı.

Derede mahsur kalan köpekler yağış öncesi kurtarıldı
İHA

12.10.2021, 22:55

Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak yağış uyarısı yaptığı Bodrum'un Bitez Mahallesindeki dere yatağında birkaç günlük yavru köpekler mahsur kaldı. Köpekleri kendi imkanları ile kurtaramayan mahalle sakinleri AKUT Bodrum'dan yardım istedi.

Dere kenarındaki sık bitki örtüsünü temizleyerek dere yatağına ulaşan 3 AKUT gönüllüsü, 6 yavru köpeği dere yatağından alarak hayvanseverlere teslim etti. Hayvanseverler, AKUT Bodrum gönüllülerine dolayı teşekkür etti.

Dün yapılan uyarının ardından bugün Bodrum'da etkili olan sağanak yağış, yollarda ve derelerde su birikintileri oluşturdu.

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