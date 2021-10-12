  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Fethiye'de batan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Fethiye'de batan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde batan teknede bulunan 3 kişi kurtarıldı. Teknenin batma sebebi henüz bilinmiyor.Olası çevre kirliliğine karşı, tekne çevresine bariyer serme işlemi yapıldı.

Fethiye’de batan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
AA

12.10.2021, 14:19 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021, 14:40

Karagözler Mahallesi Büyük Boncuklu Koyu önlerinde bir tekne henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı.Teknedekilerin yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Teknedeki 3 kişi sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince olası çevre kirliliğine karşı tekne çevresine bariyer serme işlemi yapıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fethiye'de batan teknedeki 3 kişi kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.