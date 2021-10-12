Karagözler Mahallesi Büyük Boncuklu Koyu önlerinde bir tekne henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı.Teknedekilerin yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Teknedeki 3 kişi sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince olası çevre kirliliğine karşı tekne çevresine bariyer serme işlemi yapıldı.
Fethiye'de batan teknedeki 3 kişi kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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