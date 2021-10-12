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Haberler Muğla Marmaris'te 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris'te 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Marmaris’te 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA

12.10.2021, 19:43 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021, 19:47

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarındaki lastik bot ve can salında düzensiz göçmenlerin olduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan lastik bot ve can salındaki 30 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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