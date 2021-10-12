Marmaris’te 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarındaki lastik bot ve can salında düzensiz göçmenlerin olduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan lastik bot ve can salındaki 30 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.