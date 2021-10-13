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Haberler Muğla Batan teknedeki üç kişiyi ekipler çıkardı

Batan teknedeki üç kişiyi ekipler çıkardı

Batan teknedeki üç kişiyi ekipler çıkardı

13.10.2021

MUĞLA Fethiye'de su alarak batan teknedeki 3 kişi kurtarıldı. Karagözler mahallesi Büyük Boncuklu Koyu önlerinde bir tekne su alarak batmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden istenen yardım üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Teknedeki 3 kişi ekiplerce kurtarılarak karaya çıkarıldı. Çevre kirliliğine karşı önlem alındı.

■ MURAT YALÇIN

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