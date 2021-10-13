MUĞLA Fethiye'de su alarak batan teknedeki 3 kişi kurtarıldı. Karagözler mahallesi Büyük Boncuklu Koyu önlerinde bir tekne su alarak batmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden istenen yardım üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Teknedeki 3 kişi ekiplerce kurtarılarak karaya çıkarıldı. Çevre kirliliğine karşı önlem alındı.
■ MURAT YALÇIN
Batan teknedeki üç kişiyi ekipler çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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