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Bodrum’da 1 ton tarihi geçmiş gıda imha edildi

Bodrum’da 1 ton tarihi geçmiş gıda imha edildi

13.10.2021

BODRUM Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit edecek durumların önüne geçmek amacıyla gıda ve hijyen denetimlerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 408 paket son kullanma tarihi geçmiş hamburger ekmeğine el koyarak imha eden ekipler, son olarak Müskebi Mahallesi'nde bulunan bir gıda deposunda denetim gerçekleştirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen denetimde, 24 farklı ürün olmak üzere toplamda 1 ton 97 kilogram 352 gram son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edildi. Tek tek tespit edilen ürünler yasal işlemlerin ardından usulüne uygun şekilde imha edildi.

■ FERDİ YAVUZ

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