Muğla’da çalınan araç Aydın’da ele geçirildi

MUĞLA Bodrum'da çalınan bir araç, Plaka Tanıma Sistemi'ne takılınca Aydın'da yakalandı. Efeler ilçesinde seyir halindeki bir aracın Plaka Tanıma Sistemi'nde çalıntı olduğu ortaya çıktı. Polisin durdurmak istediği 34 DRA 090 plakalı araç, İncirliova istikametine doğru kaçmaya başladı. Ekiplerin 20 km takibinin ardından Germencik ilçesi Alangüllü Köprüsü üzerinde durdurulan otomobilin sürücüsü S.K. (24), bu kez yaya olarak kaçmaya başladı. Ancak S.K. kısa sürede yakalandı. Araç ise çekiciyle kaldırıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE