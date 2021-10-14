Anma etkinliğinde siyasete kaymakamdan tepki

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde düzenlenen Cevat Şakir'i anma etkinliklerinde emekli öğretmen Hatice Yücel'in sarf ettiği sözlere tepki gösteren Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar toplantıyı terk etti. Bayar, "Ben anmaya ve bir Fatiha okumaya geldim. Bulunduğumuz ortamda devlet adamlarını suçlamalar, sarayları suçlamalar. Yapmayın bunları, gerek yok" dedi ve Cevat Şakir için dua okuduktan sonra alandan ayrıldı.

■ ADEM ÜLKER