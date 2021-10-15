“Büyükşehir, 2 günlük işi 7 yıldır yapamıyor”

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, yağmur sonrası çamurlu ve isli su, şebekeye karışıyor. Çatak, Çamlıbel ve Menteşe mahallelerinde çeşmelerden isli ve küllü çamur akıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, basit bir işlemi 6-7 yıldır yapmadığı için çeşmelerden siyah çamur aktığını söyleyen Kavaklıdere Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Demir'in talimatıyla okullara içme suyu dağıtılıyor.

Çamurun, suların kaynağına yağmur suyunun karışmasıyla şebekeye aktığını söyleyen Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, orman yangınlarından dolayı suyun hem çamurlu hem de isli akmaya başladığını söyledi.

Kavaklıdere Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Demir'in talimatıyla okullardaki öğrencilere içme suyu dağıtılıyor.

'HALKIN SAĞLIĞI TEHLİKEDE'

Söz konusu mahallelerin içme suyunun kaynaklardan geldiğini belirten Demir, "Su gözlerinin etrafına 5 santim set çekilse sorun çözülecek ama Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ), 3 işçinin 2 günde yapabileceği bu işi 6-7 yıldır yapmıyor, bize de yaptırmıyor. Yapmayacaklarsa bıraksınlar, biz yapalım" dedi. Daha önce her yağmur sonrası çeşmelerden çamur aktığını hatırlatan Demir, "Bu yıl orman yangınlarından dolayı isli ve küllü su da şebekeye karıştı. Çeşmelerden simsiyah isli çamur akıyor. Halkımızın ve hayvanlarımızın sağlığı tehlikede. Yetişkinler dikkat edebilir ama çocukların kazara şebeke suyu kullanmaması için okullara su dağıtmaya başladık" diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün

MALİYETİ OLMAYAN BİR İŞ

Su ve sağlık üzerinden siyaset yapılamayacağını, insan sağlığının herşeyin üstünde olduğunu vurgulayan Demir, "Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün MUSKİ'ye vereceği bir talimatla sorun 2 günde çözülür. MUSKİ'nin insanların sağlığı ile daha fazla oynamaya hakkı yok. Bu kadar ciddiyetsizlik fazla artık. Beceremeyeceklerse bize devretsinler, bu basit problemi kısa sürede çözelim. Maliyeti, zahmeti olmayan bir iş. Birkaç torba çimento ve bir römork çakıl, 3-4 işçi çözülebilir" diye konuştu.

SULAR KESİLDİ AMA...

Başkan Mehmet Demir, tepkiler üzerine suları keserek depolarda temizlik çalışmasına başlandığını, bunun ancak geçici bir çözüm olacağını, ilk yağmurda çeşmelerden yine isli çamur akacağını söyledi.

ADEM ÜLKER