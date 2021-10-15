Datça’da fırtınaya dayanamayan bir tekne battı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Ege kıyılarında sabah saatlerinden itibaren fırtına etkisini göstermeye başladı.

Muğla'nın data ilçesinde de etkili olan fırtına nedeniyle sabah saat 06:00 sıralarında Datça Limanı'nda bağlı olan bir tekne kayalıklara doğru sürüklendi. Ahmet ve can Akkuş'a ait 10 kişilik lüks tekne yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra sahil kenarındaki kayalıklara çarparak altı delindi.

Su alan tekne daha sonra battı.

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