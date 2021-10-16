“CHP’li Muğla Belediyesi miadını doldurdu”

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, TBMM'de gündem dışı söz alarak Muğla'daki su sorunu hakkında açıklamalarda bulundu. Muğlalıların "CHP'li belediye bizi bir damla suya muhtaç hale getirdi" diye şikayet ettiğini belirten Gökcan, "Muğla'mızın tüm ilçelerinde, Menteşe, Milas, Marmaris, Datça, Bodrum, Yatağan, Fethiye, Ula, Dalaman, Ortaca, Seydikemer, Köyceğiz ve Kavaklıdere'de ciddi bir su sıkıntısı yaşanıyor. Köyceğiz'in Otmanlar, Seydikemer'in Yayla Patlangıç, Dodurga, Boğaziçi ve İzzettin Mahallelerinde su sorunu hat safhadadır. Menteşe ilçemizde iki aydır her gece düzenli olarak sular kesiliyor. Kavaklıdere'de Çamlıbel ve Menteşe mahallelerinde çeşmelerden su yerine çamur akıyor. Datça'nın İskele Mahallesi'nde 5 gündür sular kesik. Datça'nın 9 mahallesinde kanalizasyon yok" dedi.

'İLGİSİZ VE YETERSİZ'

Muğla'da suların gün aşırı kesildiğini belirten AK Partili Gökcan, "CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ maalesef ilgisiz ve yetersiz. Yangın çalıştayı yapacağına keşke Su Çalıştayı yapsaydı da Muğlamızı susuzluktan kurtarsaydı" diye konuştu. Belediyenin asli işini Hükümet olarak kendilerinin yaptığını kaydeden Yelda Erol Gökcan, "Belediye Başkanlarımız yatırım, hizmet ve çalışmaları ile hemşerilerimizin gönlünde taht kurmuştur. CHP'li Muğla Büyük Şehir Belediyesi de miadını doldurmuştur. Gidiyor gitmekte olan. Önümüzdeki ilk yerel seçimlerde de Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni AK Belediyecilikle buluşturacağız" diye konuştu.