  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi...Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 02.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 03,23 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Datça’da 4,2 büyüklüğünde deprem
AA

16.10.2021, 08:42

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 02.25'te Akdeniz'de kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 37,30 kilometre derinliğinde, 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 203,23 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.