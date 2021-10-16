Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 02.25'te Akdeniz'de kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 37,30 kilometre derinliğinde, 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 203,23 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.