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Haberler Muğla Fethiye’de sağanak etkili oldu

Fethiye’de sağanak etkili oldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı iş yerlerini su bastı.Muğla Büyükşehir ve Fethiye Belediyesi ekipleri yağmur ve taşkın sularından olumsuz etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Fethiye’de sağanak etkili oldu
İHA

16.10.2021, 23:13 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021, 23:29

Fethiye ilçe merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini arttırarak devam etti. Yaklaşık bir saat süren yağış yollarda su birikintilerine neden oldu. Bazı iş yerleri ise taşkın sularından nasibini aldı.

Bazı yollarda oluşan su birikintileri trafik akışını olumsuz şekilde etkilerken, polis ekipleri de herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için önlem aldı. Muğla Büyükşehir ve Fethiye Belediyesi ekipleri yağmur ve taşkın sularından olumsuz etkilenen bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.

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