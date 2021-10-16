  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da tarlalar sular altında kaldı

Muğla'da tarlalar sular altında kaldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün şiddetli yağmur etkili olurken tarım arazileri, sular altında kaldı. Gülizar Ünveren (55), taşkında ölen küçükbaşları için gözyaşı döktü. Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yağışların bugün de devam etmesi bekleniyor.

Muğla’da tarlalar sular altında kaldı
DHA

16.10.2021, 14:37 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021, 14:38

Menteşe'de dün saat 09.00 sıralarında başlayan kuvvetli yağış, aralıklarla etkili oldu. Orhaniye Mahallesi Çayır mevkisindeki tarım arazileri, sular altında kaldı.

Mahalleliden Gülizar Ünveren'e ait 2 kuzu ve 8 civciv ise meydana gelen taşkında öldü. Hayvanları için gözyaşı döken Ünveren, "Yağmur yağdı, her yeri su bastı. Düden suyu yutmayınca taşkın oldu. Civcivlerim ile kuzularım öldü. Elimizden hiçbir gelmiyor" dedi.

Öte yandan Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Menteşe'de son 24 saatte metrekareye 30,7 kilogram yağış düştü. Yağışların bugün de etkisini sürdüreceği bildirildi.

İzmir'i sağanak ve fırtına vurdu! Bugün İzmir'de hava nasıl olacak?

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da tarlalar sular altında kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.