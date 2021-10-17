ATM’de unutulan 10 bin TL’yi bankaya verdi

MUĞLA'DA yaşayan Mehmet Gürpınar (57), kendisinden önce ATM'yi kullanan kişinin işlemini tamamlamadan gitmesi sonucunda unutulan 10 bin 20 lirayı, banka yetkililerine teslim etti. Fethiye'de 40 yıldır çiçekçilik yapan Gürpınar, önceki akşam İnönü Caddesi'nde bir bankanın ATM'sine gitti. Burada yaşadıklarını anlatan Gürpınar, "Kredi taksidimi ödemek için ATM'ye gittim. Ekranda 'Yatırılan para iade edilecek, onaylıyor musunuz? yazısı çıktı. Etrafıma baktım. Kimse yoktu. Paranın orada kalmasını istemedim ve 'evet' butonuna basarak parayı aldım. Banka müdürünü arayıp paranın bende olduğunu söyledim. Sabah ilk iş 10 bin 20 lirayı banka görevlilerine teslim ettim. İnsanlık görevini yerine getirdim" dedi. ■ ADEM ÜLKER

YOLDA BULDUĞU 500 BİN LİRAYI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

İSTANBUL'DA Güngören Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Adem Cevahir, çalıştığı sırada Güngören'de yol ortasında içinde 500 bin lira olan bir cüzdan buldu. Neye uğradığını şaşırdığını ifade eden Cevahir, hemen polisi aradığını, ardından çanta sahibi Cihan Kankılınç'a ulaşarak parayı kuruşu kuruşuna teslim ettiklerini söyledi.

Cüzdan sahibinin Merter Nar Sokak'ta bir dükkanı olduğunu belirten Cevahir, "Hemen oraya gittik. Tutanak tutuldu. Parayı teslim ettik. Elbette teslim edecektim. Haram paranın acısı elbet bir yerden çıkar. Ayrıca cüzdan sahibi iş adamıymış ve yapması gereken ödemeleri varmış. Çok dua etti, ne mutlu ki duasını aldım. Cebime de içinde bin dolar olan zarf bıraktı. Bizim için kahvaltı hazırlattı. Ayrıca numaramı da aldı" dedi.