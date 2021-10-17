İnşaat temelinden tarihe yolculuk

MYLASA Antik Kenti'ne beşiklik eden Milas'ta 24 yıl önce Milas Müze Müdürlüğü tarafından, 3. derece arkeolojik sit alanındaki bir inşaat temelinde ortaya çıkarılan tarihi taban mozaikleri üzerinde arkeoloji çalışmaları devam ediyor. Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından görevlendirilen uzmanlar, eşsiz mozaiklerin ortaya çıkarılması için titiz bir çalışma yürütüyor.
VOLKAN YILDIZ
VOLKAN YILDIZ
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