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Haberler Muğla Bodrum'da alışıldık manzara! İsale hattı patladı caddeler göle döndü

Bodrum'da alışıldık manzara! İsale hattı patladı caddeler göle döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında yaşanan patlama sonrası cadde göle döndü, bir araç çukurda mahsur kaldı. Ayrıca bölgede su kesintilerinin yaşanacağı bildirildi.

Bodrum’da alışıldık manzara! İsale hattı patladı caddeler göle döndü
İHA

18.10.2021, 13:33 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021, 13:44

Türkiye'nin önemli turizm merkezi Bodrum'un ana isale hatlarındaki patlaklarla başı dertte. İlçede sık sık yaşanan isale hattı patlaklarındaki son adres, Yahşi Mahallesi Bitez yolu üzeriydi. Yolda patlayan ana isale hattı, caddeyi göle çevirdi. Patlaktan akan tonlarca su, denize aktı.

Patlamanın ardından bölgeden geçen bir otomobilin ön tekeri patlakla açılan dev çukura girdi, araç mahsur kaldı. Araç, MUSKİ çalışanlarının müdahalesiyle kurtarıldı.

Hatta giden suyu kesip çukurun etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi alan ekipler, patlağın olduğu noktada çalışma başlattı. Bölgede su kesintilerinin yaşanacağı bildirildi.

İsale hattı patladı, çukura otomobil düştü

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