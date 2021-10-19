  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Datça'da fırtınada kuma saplanan tekne, 5 gün sonra çıkarıldı

Datça'da fırtınada kuma saplanan tekne, 5 gün sonra çıkarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, fırtınada beton rıhtıma çarparak batan ve dalgalarla açığa sürüklenip, kuma saplanan ahşap tekne, 5 gün süren çalışmalar sonucu denizden çıkarıldı.

Datça’da fırtınada kuma saplanan tekne, 5 gün sonra çıkarıldı
DHA

19.10.2021, 15:40

Datça ilçesi İskele Mahallesi'ndeki Kumluk Plajı'nda demirli, Can Akkuş'a (40) ait, 9,5 metre uzunluğundaki 'Nefesim-Datça' isimli tekne, 15 Ekim sabahı meydana gelen fırtınada, beton rıhtıma çarparak parçalandı. Su da alan ahşap tekne, kuma saplandı. Tekneyi kurtarma çalışmalarına ilk günden itibaren başlandı. Karadan iş makineleri, vinç ve kepçe ile yapılan çalışmalar, zincirlerin kopması nedeniyle sonuçsuz kalınca tekne de balon ve varillerle yüzdürülmeye çalışıldı. Tekneyi yüzdürerek karaya çıkarmak da mümkün olmayınca devreye dalgıç teknesi alındı. Dalgıç teknesiyle 1 gün boyunca kompresörle teknedeki kumun tahliyesi yapıldı. Kumun tahliyesinin ardından kısmen yüzdürülen tekne, bugün öğle saatlerinde bulunduğu yerden çekilerek kıyıya getirildi. Rıhtıma yanaştırılan tekne, daha sonra vinçle kamyona alınıp, onarım için Karaköy Balıkçı Barınağı'na götürüldü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Datça'da fırtınada kuma saplanan tekne, 5 gün sonra çıkarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.