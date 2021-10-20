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Haberler Muğla Muğla'da hapis cezasıyla aranan iki kişi yakalandı

Muğla'da hapis cezasıyla aranan iki kişi yakalandı

Muğla’da hapis cezasıyla aranan iki kişi yakalandı

20.10.2021

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde hakkında yağmu suçundan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis kararı bulunan İ.E. jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. İ.E. tamamlanan adli işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SEYDİKEMER ilçesinde de dolandırıcılık dosyasından kesinleşmiş 45 yıl hapis cezası bulunan Hilmi Yıldız, 5 yıl sonra yakalandı. Jandarmanın operasyonuyla yakalanan Hilmi Yıldız, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

■ ADEM ÜLKER/FERDİ YAVUZ

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